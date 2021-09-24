زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير

كتب امير فتحي في الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - أعلن الفنان المصري حمادة هلال تعرض زوجته وأولاده لحادث سير، داعيا جمهوره إلى الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكتب هلال عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام”: “قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها”.

بعد ذلك، نشر حمادة هلال صورة له ولزوجته وعلق عليها كاتبا: “الحمدلله والشكر لله وبقول لكل الناس احنا الحمدلله بخير والاولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم الحمدلله الحمدلله

”.

وكانت زوجة حمادة هلال قد ظهرت برفقته في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة حيث لفتت الأنظار إليها في الظهور الأول لها بعد خلعها للحجاب .

يذكر أن حمادة هلال كان قد استقر بشكل نهائي على تقديم جزء ثان من مسلسل “المداح” في شهر رمضان 2022، تحت عنوان “المداح – حرب الشياطين” تأليف أمين جمال، شريف يسرى، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى.. “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.