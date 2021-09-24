شكرا لقرائتكم خبر عن "وعد الدم" يشارك بمهرجان المسرح العربى اليوم فى دورته الـ 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك العرض المسرحى "وعد الدم " ضمن فعاليات المهرجان المسرح العربي فى دورته 38، والذى يقيمه المعهد العالي للفنون المسرحية ، ويعرض العرض المسرحى اليوم الجمعة على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية فى تمام الساعة السابعة مساءً مع مراعاة كافة التدابير الإحترازية للحد من فيروس كورونا.



وعد الدم

ويقول مخرج العرض أحمد الرمادى، إن فكرة العرض أخذت من نص الواغش وحادثة موت الأب، والشخصيات الرئيسية وعلاقتها ببعضهم البعض، وتم إعادة بناء الموضوع بأحداث مختلفة وشبكة علاقات أكثر تعقيدا ربطت كل الشخصيات ببعضهم البعض وتم إضافة العديد من الشخصيات، وكذلك تم حذف أيضا عدة شخصيات، وإعاده بناء كل الشخصيات الموجوده فى المسرحية، وكل ذلك يحدث من خلال تصاعد الأحداث وذلك عن طريق طريق وضع لكل شخصية مجموعة من الاختيارات ونتيجة تلك الاختيارات كانت هناك عواقب لها ولاسف لم تكن ساره ، فاذا إختارنا رسالة لتلك المسرحية ستكون "الاختيارات والعواقب" فكل شخصية كان امامها فرصة ولكن إختيارهم وتتابعتها هى من وصلتهم لذلك .

عرض "وعد الدم" دراماتورج أحمد الرمادى ومحمود عبد الواحد ، إضاءة وليد درويش ، مكياج دينا عمران ، ديكور هلا مرجان ، أشعار محمد العارف ، ألحان وموسيقي جاليليو ، دراما حركية محمد النجار ، منفذ موسيقي محمد البدرى ، مخرج منفذ محمود عبد الواحد ، مخرج مساعد اسراء محمد وأية محمد ، والعرض من بطولة كلا من لقاء الصيرفى ، آية خميس ، أحمد البنطلون ، آية أبو زيد ، مونيكا هانى ، كريم عبد العليم ، شهاب الحديدى ، مختار رجب ، مروه جمال ، بهاء الدين محمد .