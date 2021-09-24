شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Tragedy of Macbeth يختتم مهرجان لندن السينمائي 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان لندن السينمائي يوم 17 أكتوبر المقبل فعالياته، بعرض فيلم The Tragedy of Macbeth، الذى أخرجه Joel Coen، بطولة دينزل واشنطن، وفرانسيس ماكدورماند، عن رائعة شكسبير.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم The Tragedy of Macbeth، بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن، والمقرر طرحه فى دور السينمات فى 14 يناير المقبل.