بصورة نادرة.. محمد محمود عبدالعزيز يستعيد ذكرياته مع والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن صورة نادرة تجمعه بوالده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشر محمد، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هو العادي إن حضرتك واحشني.. بس المشكلة إنك بقيت واحشني بشكل غير عادي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

جدير بالذكر أن الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش. وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب). وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش)، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016 .