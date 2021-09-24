الليلة.. عرض "شوكت وشطانوفي" من عروض "مسرح مصر" على "MBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC مصر، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "شوكت وشطانوفي".

تدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.