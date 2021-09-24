شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعود من سويسرا للقاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرا وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج هناك قبل قرابة الشهر، وذهب إليها زوجها الفنان أحمد العوضى، وذلك قبل عودتها الليلة إلى مطار القاهرة بعد تعافيها تماماً من الأزمة الصحية التى تعرضت لها.

وكانت ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولى متجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف فى وقت سابق من الشهر الماضى، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضي.

وكان النجم أحمد العوضي شارك متابعيه فى وقت سابق من الشهر الجارى بفيديو يبدو فيه أنه يستمتع بعطلة مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية، ونشر أحمد العوضي الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يصور أحد الفنانين وهو يعزف الموسيقى في شوارع مدينة جينيف في سويسرا.

وانهالت التعليقات فور نشر النجم أحمد العوضي الفيديو للاطمئنان على حالة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع التمنيات والدعاء بعودتها سالمة بعد سفرها إلى سويسرا للمتابعة الطبية.

وكانت قد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكانت تلك هى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".