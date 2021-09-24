شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تطرح أغنية "أبيع الدنيا" بتوقيع عزيز الشافعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشعبية بوسى أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وكانت آخر حفلات المطربة بوسى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقدمت خلالها باقة مختلفة ومميزة من أغانيها، وذلك احتفالا بأعياد بأعياد الكريسماس، ومن بين هذه الأغنية "اضحك للدنيا تضحكلك"، "آه يا دنيا"، و"لو فيه منك مرة كمان"، "ماتخفش من بكرة"، وأغنية "مش مهم"، وأغنية "أما براوة" للنجمة نجاة الصغيرة، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جداً.

كما غنت رائعة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب "هان الود"، وأغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أمل حياتى"، وحرصت النجمة بوسى خلال الحفل على تهنئة الشعب المصرى بالعام الميلادي الجديد، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين، ودائما فى سعادة وأمن وأمان"، وأضافت: "إن شاء الله تكون سنة خضراء عليكم"، ووجهت تهنئة خاصة للإخوة الأقباط، متمنية الخير للشعب المصري والعربى مع بدء عام جديد.

يذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أغنية "أنا الدنيا" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس.