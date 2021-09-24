شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى خالد عبد الله يجسد دور دودى الفايد وسليم ضو والده فى مسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فارايتي عن تعاقد الممثل المصري خالد عبدالله على لعب دور دودى الفايد في الموسم الجديد من مسلسل The Crown والذى رحل في حادث السيارة الشهير الذي أودى بحياته هو والأميرة ديانا، بينما يلعب الممثل والمخرج الفلسطيني سليم ضو دور والد دودي فايد.

ويأتى إعلان ذلك بعدما سيطر مسلسل The Crown على أغلب جوائز التمثيل بحفل الإيمى، حيث نالت أوليفيا كولمان جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها بالمسلسل، فيما نال جوش أوكونور جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي ونال المسلسل جائزة إيمي أفضل مسلسل درامي وأفضل تأليف وإخراج، فيما نالت جيليان أندرسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة وتوبايس مينزيس أفضل ممثل مساعد في المسلسل .

مسلسل الدراما الملكية The Crown، حظي بتقييمات مرتفعة من قبل النقاد، قبل عرضه رسميا عبر الشبكة الأمريكية، وهو ما يعد استكمالاً لنجاح المواسم الأولى من المسلسل التى لقيت استحسان الكثيرين لسردهم أدق التفاصيل فى الحياة الملكية البريطانية.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن الموسم الجديد وصفه الكثيرون بأنه مزيج من الخيانة والشر والمرض، ويعمل فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطاني، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائلة المالكة.

وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي ، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.