نسليهان أتاغول تتكلّم اللغة الإيرانيّة.. ولحظات من المرح والجنون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت الممثّلة التركية نسليهان أتاغول، حفلاً غنائيّاً لصديقها المغني مراد دليتكتش، والتقطتها عدسات الكاميرا وهي تجلس في الصفوف الأمامية، وتتفاعل مع الموسيقى بطريفة مرحة وجنونية، أثارت إعجاب المتابعين الذبن أكّدوا على بساطة وعفويّة بطلة مسلسل “حبّ أعمى”.

نسليهان التي كان أخر أعمالها مسلسل “ابنة السفير”، والتي انسحبت منه بعد إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء، تردّدت أخبار عن عودتها إلى الشاشة، ومشاركتها النجم شاتاي أولسوي، في مسلسله الذي يعود من خلاله الى الشاشة بعد غياب .

وسبق أن تردّدت أخبار عن أنّ عودتها إلى الشاشة ستكون برفقة كيفانش تاتليتوغ.

من جهة أخرى، انتشر مقطع فيديو لنسليهان وزوجها قادير دوغلو، وهما برفقة أصدقاء إيرانيين، وتحدّثوا اللغة الإيرانية. وقالت تسليهان أنّها تحبّ الأكل الإيرانيّ.

نسليهان التي احتفلت مؤخّراً بعيد ميلادها الـ29، تلقّت هديّة من محبيها، وهي عبارة عن قالب حلوى عليه مجسّم لها.

وتبرّع معجبوها الإيرانيين بمناسبة عيد ميلادها بإطعام الفقراء في إيران.