قصي خولي يستعين ببروسلي: القوّة أن تجلس في الخلف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعان الممثل السوري قصي خولي بمقولة للاعب الفنون القتالية بروسلي، حيث نشر مقطع فيديو في حسابه عبر “تويتر” تتضمّن القول: “ستستمر بالمعاناة إذا كان لديك رد فعل عاطفي على كل ما قيل لك، القوة الحقيقية أن تجلس في الخلف وتلاحظ كل شيء باستخدام المنطق إذا كانت الكلمات تتحكم فيك، فهذا يعني أنّ الجميع قادر على التحكّم فيك”.

قصي الذي نال في مهرجان “موركس دور” جائزة أفضل ممثل عربي، حصل أيضا على الجائزة نفسها من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في القاهرة، عن دوره في مسلسل “عشرين عشرين”. ونشر صورة له مع الجائزة وعلّق قائلاً: “جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2021 عن مسلسل “عشرين عشرين” مهرجان الفضائيات العربية. شكرا للقائمين والمنظمين للمهرجان. شكرا للجمهور الكريم على الاهتمام والتصويت. شكراً للصحافة على المتابعة شكراً لشركاء النجاح”.

وكان قصي أثار الجدل حول إطلالته الغريبة في حفل “موريكس دور”، حيث ظن كثير من المتابعين أنها إطلالة جديدة، الأمر الذي جعله يرد عبر خاصية “الستوري” في حسابه عبر “إنستغرام”، قائلاً: “لوك الشوارب والشعر الذي ظهرتُ فيه في مهرجان “ميروكس دور” هو لوك لمسلسل أصوّره اسمه “توتر عالي”. أنا أساساً لم أكن أريد الحضور، لكنّي تلقيت اتصالاً من شركة “الصباح إخوان” وفاجؤوني وتوجّهت بسرعة من موقع التصوير إلى الحفل باللوك نفسه”.