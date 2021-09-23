جنيفر أنيستون تكشف حقيقة مواعدتها ديفيد شويمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثلان الأميركيان معجبيهما في اللقاء الذي جمع نجوم مسلسل “فريندز” Friends الشهير، حين أعلنا عن إعجابهما ببعضهما بعضاً في وقتٍ سابقٍ.

وهكذا بدأت الإشاعات تنتشر حول دخولهما في علاقة رومانسية في عام 2021.

ولعبت أنيستون (52 عاماً) دور ريتشيل غرين في المسلسل كما لعب شويمر (54 عاماً) دور روس غيلر. وجمعت الشخصيتان علاقة حب طويلة ومعقّدة تتخلّلها انفصالات.

وردت أنيستون على مجلة “ماري كلير” Marie Claire بنسختها الأسترالية عندما سئلت عن الإشاعات: “الأمر مضحكٌ حقاً. في البداية، لم أسمع بالإشاعات بتاتاً وكنت أتلقى الكثير من الرسائل من الناس تقول ظننا أنكم منفصلون كما في المسلسل. لكنني لم أفهم ما يجري حتى تصفحت الانترنت وقرأت الخبر. هذه أظرف إشاعة أسمعها ويجب أن تنتهي في أسرع وقتٍ ممكن”.

وأضافت أنيستون أنها كانت معجبة بزميلها شويمر في خلال الموسم الأول من مسلسل “فريندز” الهزلي، لكنهما اتفقا على أن تقتصر علاقتهما على الصداقة فحسب. وقالت أيضاً أنهما عكسا مشاعر الإعجاب لبعضهما من خلال شخصيتيْ روس وريتشيل.