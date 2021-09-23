كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة الأعلى دخلاً في العالم ومحمد صلاح خامساً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتقاله من جوفنتوس إلى مانشستر يونايتد أصبح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر مبيعاً على موقع السلع الرياضية Fanatics.

وتفوق كريستيانو رونالدو على مبيعات أفضل اللاعبين في الرياضات الأخرى في السنوات الأخيرة، بمن فيهم توم برادي من الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية في عام 2020، وليبرون جيمس من الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في عام 2018، وبرايس هاربر اللاعب في دوري البيسبول في عام 2019 لكن أفضل انتصار له ربما كان التفوق على منافسه ليونيل ميسي، الذي غادر برشلونة قبل أسابيع قليلة وانضم إلى باريس سان جيرمان.

وقالت فوربس إن كريستيانو رونالدو هو من بين أكثر الرياضيين شعبية بامتلاك أكثر من 500 مليون متابع عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر، من المنتظر أن يحصد 125 مليون دولار قبل خصم الضرائب في موسم 2021-2022، منها 70 مليون دولار من راتبه والمكافآت الإضافية في مانشستر يونايتد، ويحتل محمد صلاح هداف ليفربول المركز الخامس بإجمالي 41 مليون دولار.