محامي بريتني سبيرز يطلب إنهاء الوصاية عليها هذا الخريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب محامي المغنية الأميركية بريتني سبيرز من قاضية في لوس انجلوس إنهاء الوصاية القائمة عليها منذ 13 عاما هذا الخريف.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة العليا في لوس انجلوس، طلب المحامي ماثيو روزنجارت إنهاء وصاية جيمي سبيرز، والد المغنية، عليها بحلول 29 أيلول واختيار بديل مؤقت له لإنهاء الترتيبات.

وورد في الدعوة “ستطلب سبيرز تعيين وصي مؤقت لفترة وجيزة يحل محل السيد سبيرز لحين رفع الوصاية بالكامل هذا الخريف”.

وقالت المغنية للمحكمة في حزيران إن والدها يفرض سيطرته عليها وإنها تريد إنهاء الوصاية، لكنها لم تطلب إطارا زمنيا لذلك. وستكون الجلسة المقبلة في القضية في 29 أيلول.

وفي خطوة مفاجئة قال جيمي سبيرز في وثائق المحكمة هذا الشهر إنه يدعم إنهاء الوصاية، مضيفا أن الظروف تغيرت.

وتسلطت الأضواء على هذه القضية لأسباب منها إطلاق محبي المغنية حملة تحت هاشتاغ #حرروا_بريتني على مواقع التواصل الاجتماعي ووثائقي من إعداد نيويورك تايمز.

وتعتزم منصة نتفليكس للبث عرض وثائقي جديد عن القضية يوم الثلاثاء قبل يوم من موعد الجلسة المقبلة.