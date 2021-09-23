كيت ميدلتون في زيارة لمركز تدريب المغامرات Windermere

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرة أخرى، عادت “كيت ميدلتون” حول الجبال والبحيرات التي تحبها، حيث أمضت دوقة كامبريدج يومًا نشطاً على الأرض والمياه في منطقة البحيرة في شمال غرب إنجلترا، بحسب موقع People.

وكجزء من حملتها المستمرة لعرض فوائد قضاء الوقت في الطبيعة، بدأت “كيت”، 39 عامًا، يومها بركوب الدراجات الجبلية مع بعض طلاب الطيران.

وبحسب القصر الملكي، فإن “كيت” تؤمن بشدة أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يلعب دورًا محوريًا في صحة وسعادة الأطفال والشباب في المستقبل، وبناء أسس تدوم مدى الحياة من خلال تشجيع الاستكشاف النشط وإتاحة الفرصة لتكوين علاقات إيجابية وتعزيزها.

وباعتبارها القائد الجوي الفخري لطلبة سلاح الجو الملكي، فقد جاءت هذه الزيارة مع افتتاح مركز تدريب المغامرات التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في ويندرمير بعد تجديده بتكلفة حوالي 3 ملايين دولار (2 مليون جنيه إسترليني).

سيستخدم المئات من الطلاب العسكريين من جميع أنحاء المملكة المتحدة المركز خلال زياراتهم لمنطقة البحيرة المذهلة لبناء ثقتهم ومهاراتهم القيادية أثناء عملهم على تحقيق جوائز دوق إدنبرة، حسبما قال مكتب “كيت” في قصر كنسينغتون.

كما أوضح مكتب الدوقة أنها بعد صباحها مع الطلاب العسكريين، استمعت للمزيد حول كيفية توفير منطقة البحيرة المذهلة أيضًا للشفاء من أحد أحلك الفصول في أوروبا: ما بعد الهولوكوست، وذلك من خلال انضمامها إلى رحلة على متن قارب مع اثنين من أطفال ويندرمير Windermere ومجموعة من الناجين من المحرقة تم إحضارهم للبقاء في منطقة البحيرة في عام 1945 بهدف مساعدتهم على التعافي بعد الفظائع التي عانوا منها في معسكرات الاعتقال والاستجمام في الهواء الطلق والرياضة والعلاج بالفن.

قال “إيكي ألترمان”، الناجي البالغ من العمر 93 عامًا من بولندا: “لقد كانت مبهجة للغاية. ضحكنا، وسألت أسئلة وأرادت معرفة الإجابات. تحدثنا عن أطفالها وأولادي، وكيف نحب البحيرات. لدي فتاتان وحفيدان. أخبرتها بما حدث لي أثناء الحرب و عندما وصلت وكيف تقدمت في العمل لاحقًا.”

وأضاف: “لم أكن أعرف ماذا أتوقع، لكننا تحدثنا مثل الأصدقاء. كانت متواضعة جدًا.”

وجدير بالذكر أن هذا الجزء المؤثر من هذه الزيارة يتلاءم إلى حد كبير مع رغبة كل من “كيت” وأفراد العائلة المالكة الآخرين في خلق التسامح الديني والتفاهم، فضلاً عن إيجاد طرق إبداعية للتثقيف حول فظائع الماضي.

عندما زارت “كيت” المنطقة في يونيو 2019 مع زوجها الأمير “ويليام”، أخبرت السكان المحليين أن أطفالها يحبون المنطقة ويمشون في التلال. كما تذكرت كيف أنها كانت تحب الذهاب إلى القفز الصخري في الجداول التي لا تعد ولا تحصى التي تتقاطع مع سفوح الجبال.