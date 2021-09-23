رابح صقر يتغنى بـ”فوق الأمم” احتفالاً باليوم الوطني السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم الكثير من الفنانين أغنياتهم لليوم الوطني السعودي الـ 91، ولم يتغيب الفنان الجماهيري رابح صقر عن أغنياته المتجددة لوطنه السعودية، ولا سيما أنها تلاقي نجاحاً مختلفاً ورواجاً واسعاً لدى الشعب السعودي في كل مرة، واحتفل معهم هذا العام بأغنية “فوق الأمم” التي تصدرت تريند اليوتيوب الموسيقي بالمركز الخامس اليوم.

وقُدمت الأغنية بطريقة جديدة لافتة للحديث بفخر عن تطور السعودية وإنجازاتها منذ التأسيس وحتى اليوم، ممتدحاً المليك الحالي، وهي من كلمات نهار، وألحان وغناء رابح صقر.

وقد طُرحت الأغنية في 19 سبتمبر، ولاقت326 ألف مشاهدة.

وكان الفنان رابح صقر قد قدم العديد من الأغاني الوطنية، وعلى رأسها: يا دار، وسيف الملهم، وبيعة وفاء وعمار، وسارعي نحو المعالي، ويا وجه الأرض، ومعاهدينك، وانت ملك، وقبلة المدح، وفوق يا سعودي، وحنا سعوديين، ودويتو وطني مع الفنان راشد الماجد الذي شاركه أيضاً دويتو درع البلد، وسادة ورا سادة، وأيضاً قدّم الجندي السعودي، حيث شاركه في غنائها الفنانون عباس إبراهيم وراشد الماجد وراشد الفارس، إلى جانب وارث يا دار، وسلام من السعودية، التي تضمنت عدداً من المطربين السعوديين، ورفرف يا الأخضر كذلك.