شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مصطفى شعبان عن ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى وتكريم ليلى طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب النجم مصطفى شعبان عن تكريم الفائزين بجوائز أفضل ممثل وممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يقام على خشبة مسرح النهار، وحرص على الحضور النجمة ليلى طاهر التي يتم تكريمها وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.

وافتتح الأسبوع الماضى الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيونى والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات الفنان عاطف عوض، الفنان أحمد سلامة، وباقة من فنانى المسرح فى مصر، وبدأ حفل الافتتاح بإهداء مقدمى الحفل بورتريه كنوع من أنواع التكريم للفنان ورئيس المهرجان دكتور أشرف زكى.

وألقى رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى كلمته الذى أكد فيها أن الهدف الأساسي من المهرجان هو تفريغ الطاقات الإبداعية وخرج من المهرجان العديد من المواهب فى السينما والتلفزيون، وتابع: الرعاة هم أساس قيام المهرجان، والمهرجان تكلف مبالغ رمزية وقد بدأ بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، وأشكر المخرج أحمد خالد موسى لمجهوده الكبير فى هذا المهرجان.

يذكر أن لجنة تحكيم الدوره السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية هم المخرج أحمد خالد موسى، المخرج مصطفى فكرى، الفنان دكتور مصطفى سليم، الفنان دكتور أحمد عواض، المؤلف محمود حمدان، مصمم الاستعراضات عاطف عوض.