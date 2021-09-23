شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: أنا ابن مسرح الهواة وأفتخر بذلك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان القومى للمسرح فى دورته 14 دورة الكاتب المصرى: "أنا خريج مسرح الهواة ومسرح الجامعة وأفتخر بذلك"، مضيفا أن الفنانين الذين بدأوا من المسرح الجامعى، تظل أرواحهم متمسكة ومتشبعة بروح الهواة، حتى بعد الاحتراف.

وأضاف الفنان فاروق فلوكس، على سبيل المثال الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس خريج المسرح الجامعى، والضيف أحمد والفنان أسامة عباس، كل هؤلاء ظلوا حتى بعد الاحتراف يعملون بروح الهواة.

وتابع فلوكس إن الفنان المسرحى له مواصفات خاصة، وليس أى فنان يستطيع أن نطلق عليه فنانا مسرحيا، فالمسرحي الهاوى هو فنان مضحّى ويعطى المسرح من عمره وإحساسه بلا مقابل مادى وأحيانًا بلا مقابل حتى أدبى أو معنوى.

وكان قد انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ 14، دورة الكاتب المصرى بحضور الفنان فاروق فلوكس ، والفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان ، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ومدير المهرجان، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان والناقد والشاعر جرجس شكرى.