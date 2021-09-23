"مركبة رأس جديدة".. صور دنيا بطمة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة دنيا بطمة الجدل، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها وجسدها، إثر خضوعها للعديد من عمليات التجميل.

العمليات التي أجرتها الفنانة المغربية بمناطق عديدة في جسدها، كما ظهرت وقد أجرت تقنية تكساس وهي تقنية تستخدم لتحديد الفكين، بالإضافة لعمليات بالأنف والذقن مرورا بحقن البوتكس والفيلر واستخدام السيلكون.

التغيرات الكبيرة للفنانة المغربية جعلت الجمهور يعلق على الأمر خاصة أن هناك من لم يتعرف عليها بعد تداول الصور على نطاق واسع.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور: "كأنه مركبة رأس جديدة"، و"ليه شفت جسم مروة راتب"، و"نسيتي بس اسمك ما غيرتيه"، و"اللهم غير حال العراق كما غيرت وجه دنيا بطمة"، وغيرها من التعليقات.

ومنذ أشهر ردت "دنيا" على الأمر قائلة إنها تعرضت لزيادة كبيرة في الوزن عقب ولادة ابنتها وهو ما أدى لتغيير كامل في وجهها.

الانتقادات التي طالت الفنانة المغربية في الفترة الأخيرة، كانت بعيدة تماما عن أعمالها الفنية، إذ اتهمها البعض بالمعاناة من "هوس" عمليات التجميل، ومرة أخرى خلافها مع ابنة زوجها وطليقته ووالدته، ومرة أخرى بسبب علاقتها بحساب كان يقوم بالتشهير ببعض الفنانات.

دنيا بطمة بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" إذ حصلت على المركز الثاني في الموسم الأول للبرنامج، وانطلقت بعدها لتقديم عدد من الكليبات.