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شيرين عبدالوهاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة الشعب السعودي، باليوم الوطني السعودي الـ 91 .

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "كل عام والمملكة العربية وأهلها في سلام وازدهار بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وكل الحب لهذا البلد".

كان آخر أعمال شيرين عبدالوهاب، أغنية "هي الدنيا" والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي مايو الماضي، غنّت شيرين "بعلم الوصول" ترويجا لمبادرة "حياة كريمة"، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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