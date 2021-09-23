فاروق فلوكس: أفتخر أنني من مسرح الهواة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري، إنه يشعر بالفخر بأنه واحد من أبناء المسرح الجامعي (مسرح الهواة).

وأكد "فلوكس" على أن الفنانين الذين بدأوا من المسرح الجامعي، تظل أرواحهم متمسكة ومشبعة بروح الهواة، حتى بعد الاحتراف.

وأضاف الفنان الكبير: الفنان المسرحي له مواصفات خاصة، وليس أي فنان نستطيع أن نطلق عليه فنان مسرحي، فالمسرحي الهاوِ هو فنان مضحّي ويعطي المسرح من عمره وإحساسه بلا مقابل مادي وأحيانًا بلا مقابل حتى أدبي أو معنوي .

وحضر المؤتمر من لجنة المهرجان العليا النجم محمد رياض والناقد جرجس شكري ومدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير إسماعيل مختار، وحضر من المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.