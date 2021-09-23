تعرف على أهم المحاور الفكرية والندوات في دورة (الكاتب المصري) بالقومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد المهرجان القومى للمسرح المصري في دروته الـ 14، مؤتمرًا صحفيًّا، للكشف عن تفاصيل دورته الجديدة، اليوم الخميس 23 سبتمبر، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والناقد جرجس شكري والنجم محمد رياض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان .

وأعلن الناقد المسرحي جرجس شكري خلال المؤتمر الصحفي عن أهم المحاور الفكرية والندوات التي ستقام خلال فعاليات المهرجان، ويتضمن اليوم الأول الأربعاء 29 سبتمبر الحالي في تمام الحادية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة ظهرا، جلسة فكرية مكونة من ثلاثة محاور فكرية، وهي: المسرح الشعري من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث ويقدمه د. أسامة أبو طالب، يعقبه محور فكري آخر بعنوان نصوص المسرح الغنائي بين الرافد الأجنبي والأصول المصرية يقدمه د. مصطفى سليم، بعدها تتناول أ. ياسمين حسيب محورًا فكريًّا جديدًا بعنوان التراجيديا من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية.

وفى نفس اليوم عقب الجلسة الأولى تقام جلسة أخرى من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة عصرا تتضمن محورين فكريين، هما الكوميديا (النص الكوميدي من المصدر الأجنبي إلى النص المصري) تقدمه د. إيمان عز الدين وأ. ليليت فهمي، والميلودراما (من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع) يقدمه أ. أحمد الحناوي ود. أسماء بسام.

ثم في الثالثة مساء تقام ندوة تكريمية للفنان أشرف عبدالغفور يقدمها الفنان مفيد عاشور.

وفي الرابعة مساء تقام ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب (المتمردة) للنجمة إلهام شاهين ويقدم الندوة ويحاورها الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

أما اليوم الثاني من الفعاليات فيشهد جلستين فكريتين، الأولى تحمل ثلاثة محاور فكرية، وهي: دور الترجمة في النهضة المسرحية يقدمها د. مصطفى سليم ثم نجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة يقدمها د عمرو دوارة، ثم التمصير في المسرح المصري من الرواد إلى المسرح المعاصر تقدمها د.نجوى عانوس.

أما الجلسة الثانية فهي تحمل محورين فكريين، هما الكاتب المسرحي المصري من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة يقدمها كل من د. سمير الخطيب ود. ياسر علام، أما المحور الفكري الثانى فهو استلهام التراث الشعبي في المسرح المعاصر بين التأصيل والتجديد يقدمه الناقد: أحمد زيدان ود. سامية حبيب، وعقب الجلستين يقدم الناقد أحمد هاشم في تمام الثالثة عصرا ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب (بناء مصري قديم) للمخرج المسرحي إميل جرجس، يعقبها ندوة تكريمية في الرابعة عصرا، للفنان سامي مغاوري يقدمها الفنان يوسف إسماعيل.

كذلك تتضمن اليوم الثالث جلستين فكريتين، الجلسة الأولى في الواحدة ظهرا وتتضمن محورين فكريين، هما مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف تقدمه الكاتبة فاطمة المعدول، والمحور الفكري الثاني هو الكاتب المسرحي في تسعينيات القرن العشرين، بين الإبداع والابتداع تقدمه المخرجة عبلة الرويني والمخرجة عبير علي.

كذلك ستتضمن الجلسة الثانية محور فكري بعنوان الكتابة المسرحية في الألفية الثالثة يقدمها كل من د. أسماء يحيى الطاهر والناقد جرجس شكري، وذلك في تمام الثالثة عصرا.

ويتضمن اليوم الرابع والأخير المحاور الفكرية والندوات بعنوان (الكتابة المسرحية في عصر الصورة) و(شهادات لمجموعة من كتاب المسرح المصري) يديرها الناقد جرجس شكري، وذلك في تمام الحادية عشرة ظهرا، يعقبها ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب لكل من الفنان الكبير فاروق فلوكس يقدمها الفنان محسن منصور في تمام الثالثة والنصف مساء، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل تقدمها الناقدة هند سلامة في تمام الرابعة والنصف مساء، وتقام جميع الندوات والمحاور الفكرية في المجلس الأعلى للثقافة.