تعرف على تفاصيل جوائز"الإيمي" العالمية وموعد إعلان الفائزين لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، اليوم الخميس، عن الترشيحات لجوائز "الإيمي" الدولية لعام 2021، حيث تم اختيار 44 مرشحًا في 11 فئة من 24 دولة.

وقال بروس بايسنر، رئيس الأكاديمية الدولية ومديرها التنفيذي، في بيان صحفي: "نحن فخورون جدًا بالمرشحين لدينا والعدد القياسي من البلدان".

وتابع: "يأتي المرشحون من دول: مصر، الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند وإسرائيل واليابان ولبنان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأوضح: "حصلت الممثلة منة شلبي على أول ترشيح لجائزة الإيمي من مصر عن أدائها في مسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة)".

وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص بمدينة نيويورك، يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 في مكان سيتم الإعلان عنه قريبًا".

وكانت النجمة منة شلبي، أعربت عن سعادتها لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل (في كل أسبوع يوم جمعة) إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل تم عرضه على منصة "شاهد".