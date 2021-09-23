الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- إسلام فاروق:

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس ٢٣ سبتمبر بمقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشر.

وكشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر عن أسماء لجنة التحكيم للعروض المسرحية حيث يرأسها الدكتور الفنان أحمد حلاوة، وبعضوية كلا من (الموسيقار علي سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب محمد السيد علي ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان) .

أما أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم: ( د. محمد شيحة رئيسا للجنة تحكيم المقال النقدي) و(د.أحمد مجاهد عضوا) و ( د.سامية حبيب عضوا) و(خالد الطويلة مقرر اللجنة) .

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.