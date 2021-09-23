من المناسبة نفسها.. ابنة رجاء الجداوي تقارن بصورة مؤثرة بينها وبين الحفيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، بصورة نشرتها عبر حساب والدتها في موقع “إنستغرام”، الذي تديره منذ وفاتها مطلع يوليو الماضي.

وكانت تلك الصورة من ذات المناسبة التي جمعت ابنة رجاء الجداوي بوالديها وهي طفلة صغيرة، حيث كان الأب حسن مختار والأم رجاء يحملانها في مناسبة عيد ميلادها، بينما الصورة الثانية بالألوان وفيها والدها الكابتن حسن مختار والنجمة القديرة رجاء الجداوي، وهما يحملان الحفيدة “روضة”.

وكتبت ابنة رجاء الجداوي، قائلة: “وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.. عيد ميلادي السنة دي وعيد ميلاد روضة نفس الصورة”.

وتفاعل نجوم الفن مع منشور أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، من بينهم فيفي عبده التي كتبت: “يا حبيبتي الله يرحمهم يارب في الجنة ونعيمها إن شاء الله”، فيما كتبت سالي فؤاد: “في الجنة إن شاء الله”.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت يوم 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما كان آخر أعمالها مسلسل “لعبة النسيان” مع النجمة دينا الشربيني والفنان محمود قابيل والفنان أحمد داوود، وعرض في السباق الرمضاني 2020.