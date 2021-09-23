نادر الأتات يطلّ من مسقط رأسه.. “سهرة بعلبكية استثنائية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطلّ النجم اللبناني نادر الأتات على الجمهور والمشاهدين في “حلقة بعلبكية” خاصة على شاشة “تلفزيون الجديد” مساء السبت المقبل في 25 أيلول/سبتمبر مع الزميل علي ياسين.

الحلقة تم تصويرها في البقاع وتحديدًا في محافظة بعلبك مسقط رأس نادر الأتات.

وأعلنت شاشة “تلفزيون الجديد” من الحلقة من خلال برومو خاص بدأت عرضه منذ أيام تلفزيونيًا وروّجت له من خلال صفحات القناة على مواقع التواصل الإجتماعي مرفقًا بعبارة: “سهرة بعلبكية استثنائية مع نادر الأتات”.

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي يطلّ فيها نادر الأتات من مسقط رأسه، فما هي المواضيع التي سيتطرق إليها مع علي ياسين، وماذا سيكشف عن حياته والتحديات التي واجهها خلال مشواره الفني، وكيف سيصف علاقته بزملائه الفنانين؟