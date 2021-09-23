شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة فى الدورة 14من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد المسرحى باسم صادق عضو لجنة مشاهدة العروض المسرحية المشاركة فى الدورة 14 من المهرجان القومى للمسرح، عن أسماء العروض التى وقع عليها الاختيار للمشاركة بالمهرجان خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، وتم اختيار 33 عرضا مسرحيا من الجهات المسرحية المختلفة للمشاركة.

والعروض المشاركة بالمهرجان هى من البيت الفني للمسرح الذى يشارك بـ 5 عروض هي "فريدة" للمخرج أكرم مصطفى، و"أحدب نوتردام" إخراج ناصر عبد المنعم، و"قاع" إخراج محمد مرسى، و"جنة هنا" إخراج محمد صابر، و"dogs" إخراج كمال عطية، كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 5 عروض هى "اه كارميلا" إخراج أشرف على، و" الظل" إخراج سامح الحضرى، و"النداهة" إخراج ريهام عبد الرازق، و" مهاجر برسبان" إخراج جمال ياقوت، و"كيفين" إخراج حسام عادل.

ويشارك مسرح الهناجر بعرضي "المسيرة الوهمية" إخراج طارق الدويري، و"ديجافو" إخراج أحمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية فيشارك بـ 3 عروض هى " مشعلو الحرائق" إخراج محمد مرسى، و"لا حقيقة عند بوابة راشمون" إخراج محمد مرسى، و" لكنها تدور" إخراج عمرو صلاح الدين.

وتشارك دار الأوبرا بعرض واحد هو "إيزيس" إخراج كريمة بدير ، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما " تغريبة بنت الزناتى" إخراج منار زين، و"كهف رام" إخراج حسن سعد، كما يشارك المسرح المستقل بـ 5 عروض هى "هنا القاهرة" للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح إيهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور ، و"اسمى أوسكار" إخراج أحمد رجائى، و"مسيرة فى الغابة" إخراج فادى أحمد.

وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرض واحد هو "ملحمة السويس" إخراج محمد ذكى، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضى "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الآخر" إخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرض واحد " الصندوق الأسود " إخراج صلاح العالي، ويشارك المسرح الجامعى بعرض " قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و" سالب صفر" إخراج إسلام خالد.

ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية ب3 عروض هى"سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز و"أحدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرض واحد بعنوان "أنا مش مسئول" إخراج محمد جبر.