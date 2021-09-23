شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغنى من ألحان زوجها مصطفى جاد "لمعلوماتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة الشابة كارمن سليمان لأغنية "سينجل" جديدة بعنوان "لمعلوماتك" من ألحان زوجها مصطفى جاد، ومن كلمات أحمد سرور، وتوزيع جلال حمداوى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة تفاصيل تسجيلها.

يذكرأن كارمن سليمان غنت "ياريتك فاهمنى" للنجمة أنغام، بصوتها وشاركت جمهورها ومحبيها الفيديو وتفاعل الكثير معها وأشاد بصوتها وأدائها خلال الفيديو، وكانت أولهم الفنانة أنغام التي علقت كاتبة: "الله يا حبيبتي".

أغنية "ياريتك فاهمني" صدرت عام 2019، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور وتوزيع مادي، ومقررأن تصورها أنغام على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة إنجى جمال، بعد أن تم الاستقرار على أماكن تصوير الكليب.

يذكر أن كارمن سليمان شاركت أحييت حفلها الأخير فى مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الــ 29، وسط أجواء من الفرحة وسط الجمهور، حيث بدأت بأغنية "عارف حبيبي" وسط تفاعل كبير مع جمهور مهرجان القلعة، وقدمت عددا من أغانيها منها: "لينا رقصة" و"بصاتك وميستهلوش" و"ربنا يخليك لقلبي"، بالإضافة إلى أغانى لوردة منها "مالي طب وأنا مالي" وأغاني لنجاة الصغيرة.