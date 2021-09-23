الفنان محمد رياض يكشف أسماء المكرمين بالدوره 14 من المهرجان القومى للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان الذى أقيم اليوم الخميس بالمجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء المكرمين فى تلك الدورة من المهرجان، وقال : اخترنا 10 مكرمين يتم تكريمهم فى تلك الدورة وهناك تكريم خاص للكوميديان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز" .

وتابع الفنان محمد رياض : كما سيتم تكريم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والفنان الكبير فاروق فلوكس، والفنانة والنجمة إلهام شاهين، والفنان الكبير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح فى دورته 14 دورة الكاتب المصرى ، ستنطلق فاعلياته يوم الاثنين القادم الموافق 27 سبتمبر، وتكونت اللجنة العليا للمهرجان من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الناقدة عبلة الرويني ، الفنان والنجم محمد رياض ، الناقد جرجس شكرى ، المخرج حمدى حسين ، الفنانة هايدى عبد الخالص ، وأعضاء بمناصبهم هم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ، دكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، دكتور هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، المخرج هشام عطوة رئيس إداره الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح.



الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح



الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح



الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح الفنان محمد رياض يكشف عن أسماء المكرمين بالدوره 14 بالمهرجان القومى للمسرح

فاروق فلوكس