شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "القاهرة السينمائى" يهنئ منة شلبى بعد ترشيحها لجائزة الإيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى بيان، الفنانة منة شلبي؛ لترشيحها لجائزة "الإيمي" الدولية لعام 2021، فى فئة أفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح.

كان المهرجان قد كرم الفنانة منة شلبى خلال فعاليات الدورة الـ 41 من المهرجان بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية متميزة.

تم ترشيح النجمة منة شلبى لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل " فى كل أسبوع يوم جمعة"، وهنأها المخرج عمرو سلامة بهذا الترشيح عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الفنانة الرائعة منة شلب ترشحت لجائزة الإيميز Emmy’s International أهم جوائز فى العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها فى مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة".

وتابع:" المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه إخراج محمد شاكر ".