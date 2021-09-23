شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للمسرح": استحداث تطبيق على الهواتف لمعرفة فعاليات المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ 14 ، بحضور الفنان فاروق فلوكس، والفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان ، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ومدير المهرجان ، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان والناقد والشاعر جرجس شكرى وعدد من المسرحيين والصحفيين والإعلاميين.

وأكد رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل خلال كلمته أن اختيار اسم الدورة "دورة الكاتب المصرى " بسبب ملاحظة تراجع دور المؤلف المسرحى خلال السنوات السابقة، وقال: دورنا كمهرجان قومى للمسرح أن نلقى الضوء على الحرف المسرحية المختلفة ولولا المؤلف المسرحى ما كان العمل المسرحى، فقديما كان المؤلف هو البطل وحديثا أصبح مهمشًا.

وأضاف يوسف إسماعيل: وليس معنى أن تلك الدورة هى دورة الكاتب المصرى أن تختص بوجود عروض مصرية فقط لأن من الصعب تنفيذ ذلك خلال فترة قصيرة ولكنناع وضنا ذلك بوجود المحور الفكرى الذى ينظمه الناقد والشاعر جرجس شكرى، كما لدينا عدد كبير من المكرمين، وهذا العام نستحدث وجود تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة وتستطيع من خلاله معرفة فعاليات المهرجان سواء الورش أو الندوات أو العروض وكذلك النشرة اليومية الخاصة بالمهرجان بالإضافة لخريطة للمسارح التى يقام عليها الفعاليات مرتبطة بخرائط جوجل.