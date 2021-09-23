شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "بيت المعادى" داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل "بيت المعادى"، بطولة كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد، من تصوير عدة مشاهد على مدار الـ 3 أيام الماضية داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، ويكثف مخرج العمل محمد سلامة عدد ساعات التصوير، من أجل الانتهاء من تصويره فى أقرب وقت، والعمل مأخوذ من فورمات عالمية.

مسلسل "بيت المعادى" تدورأحداثه في إطارمن الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، "الستينيات والثمانينات والألفيات"، ولكل قصة خط درامى مختلف وابطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان .

يذكرأن المخرج محمد سلامة قدم خلال السباق الرمضاني الماضى ، مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.

يشار إلى أن كندة علوش تعود مؤخرًا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضى القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعى.