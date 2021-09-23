شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان خالد محمود: أجريت عملية قلب مفتوح بسبب انسداد 4 شرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد محمود إنه خرج من المستشفى منذ أسبوع بعد إجرائه عملة "قلب مفتوح" ونصحه الأطباء بالراحة بالمنزل لمدة شهرين ونصف حتى يتعافى تمامًا ويستطيع ممارسة أعماله الفنية.

وأوضح خالد محمود فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه منذ 6 أشهر كان يصور عملا فنيا فى لبنان، تطلب منه السفر من إلى هناك كثيرًا، بعدها شعر ببعض التعب، وبالصدفة خلال زيارته لطبيب الأسنان نصحه بأن يجرى بعض الفحوصات على القلب.

وأضاف محمود أنه أجرى الفحوصات الخاصة برسم القلب بالمجهود، وتبين وجود انسداد فى 4 شرايين، ورأى الأطباء ضرورة إجراء عملية "قلب مفتوح" .

وأكد "محمود" أن نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكى كانت معه لحظة بلحظة، وقال: "مهما الواحد يقول مش هيوفى أشرف زكي حقه، هو ملاك الرحمة بتاعنا، ونهال عنبر كانت معايا باستمرار، ناس بتشتغل بلا مقابل دون تفريق بين ممثل كبير وصغير".

وعن أعماله الفنية، قال : كان عندى 3 مسرحيات ، واحدة انتهيت من عرضها، والثانية بعنوان "هاملت بالمقلوب" لا أعرف أن كنت سألحق بعرضها خلال الفترة المقبلة، والثالثة بعنوان "صحينا يا سينا" نعرضها للسنة الرابعة .