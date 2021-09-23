شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يهنئ منة شلبى لترشيحها لجائزة Emmy Awards: يا مشرفانا ورافعة راسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السيناريست تامر حبيب، على دعم وتهنئة النجمة منة شلبى، بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، ونشر تامر حبيب صورة منة شلبي بعد ترشيح الجائزة على حسابه بموقع "انستجرام"، ووجه لها رسالة قائلا: "يا مشرفانا ومفرحانا ورافعة راسنا، يا محترمة ياللي بتحترمي مهنتك، وبتحبيبها… مليون مبروك".



تامر حبيب على انستجرام

وأعربت النجمة منة شلبى، عن سعادتها البالغة لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

كما هنأ المخرج عمرو سلامة منة شلبى بهذا الترشيح عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الفنانة الرائعة منة شلبى ترشحت لجائزة الإيميز Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتابع: "المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه إخراج محمد شاكر ".