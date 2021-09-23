شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق لليوم السابع: دعوة سيدنا إبراهيم استجيبت في فريد شوقى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير رشوان توفيق تفاصيل علاقته بوحش الشاشة فريد شوقى والمواقف التي جمعتهما معاً، وأوضح الفنان الكبير خلال حواره لبرنامج حكايات زينب على تلفزيون الخليج 365 الذى يذاع في جزأين أنه شارك وحش الشاشة في العديد من الأعمال الفنية، وأنهما جمعتهما رحلة حج معاً.

وأشار الفنان الكبير إلى العديد من المواقف الضاحكة التي جمعته بملك الترسو في الحج، مؤكدا أن هذه الحجة شهد فيها ترفاً واستقبالاً كبيراً وتيسيراً في الإجراءات بسبب مرافقته لوحش الشاشة.

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق أن وحش الشاشة عانى من مشقة الحج وشعر بإرهاق وتعب شديد خاصة مع التفاف المصريين حوله خلال رمى الجمرات.

وقال توفيق :" دعوة سيدنا إبراهيم التي قال فيها " واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم استجيبت في فريد شوقى"، موضحا ان وحش الشاشة عندما شعر بتعب ومشقة كبيرة في الحج كان يقول أنه سيكتفى بالحج مرة واحدة ولكنه بعد ذلك عشق الذهاب للحج والعمرة وكان يصطحب العديد من الفنانين معه ومنهم الفنانة شريهان

وتحدث ملاك الفن رشوان توفيق عن تفاصيل الرؤى التي يراها وأحاديثه مع أرواح الراحلين ومنهم الرئيس السادات والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ويذاع حوار الفنان الكبير رشوان توفيق في جزأين خلال برنامج حكايات زينب على تلفزيون الخليج 365 ، ويتحدث الفنان الكبير في الجزء الثانى من الحوار عن تفاصيل حياته الشخصية وقصة حبه الخالدة لزوجته الراحلة وتفاصيل رحلة مرضها ووفائه له وكيف يعيش بعد وفاتها ويتحدث معه ، وأهم الصدمات التي مرت عليه ومنها وفاة ابنه الوحيد.

كما يكشف الفنان الكبير خلال الجزء الثانى من حواره لليوم السابع تفاصيل وأسرار علاقته بالشيخ الشعراوى والمواقف التي جمعته به و عن أمنياته ومخاوفه ولماذا هجم عليه احد المتطرفين ليتهمه بأنه يبعد الناس عن الدين.