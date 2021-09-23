ابنة آمال زايد لـ"الخليج 365": أمي لم تمت مليونيرة.. و"السرطان" هاجمها بعد وفاة شقيقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هايدي ثابت:

أحيت جيجي، ابنة الفنانة الراحلة آمال زايد، ذكرى رحيل والدتها، والتي توافق اليوم الخميس 23 سبتمبر، ووصفتها بأعظم وأحن أم في الدنيا، مؤكدة أنها كانت تشبه شخصية "الست أمينة" التي اشتهرت بتقديمها في فيلم "بين القصرين".

وأضافت جيجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا وشقيقتي معالي زايد رحمة الله عليها وشقيقي الأكبر محمد الذي يعيش خارج مصر حاليا، تعلمنا من أمي الانضباط والحب وكل شيء في الحياة"، مشيرة إلى أن مشوار والدتها الفني ليس كبيرًا، لكن كل عمل قدمته ترك بصمة في تاريخ السينما المصرية.

تتابع "والدتي تعاونت مع عظماء الفن المصري سواء من مخرجين أو ممثلين، ومازالت أعمالها القليلة خالدة في أذهان وقلوب الجميع"، مضيفة "أفتخر بأمي للغاية وصورتها أمام عيني طوال الوقت ولم تغب عني لحظة واحدة، فقد كانت إنسانة حساسة للغاية وفي أيامها الأخيرة مرضت كثيرًا وأصيبت بالسرطان، وكانت تعاني من أثر صدمة فقدان شقيقتي ماجدة، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 23 عامًا، وحزنت عليها جدًا وكان خبر وفاتها صاعقة، أثر على مناعتها واشتد عليها المرض، وهاجمها بكل قوة".

وعما إذا كانت والدتها تركت وصية ما قبل رحيلها، قالت كريمة آمال زايد "أمي كانت لا تهتم بترك أي وصية، كما أنها لم تمت مليونيرة كي توصي بثروتها وتترك وصية خاصة بذلك، ولكن دعوتها الأخيرة لي وهي على فراش الموت (ربنا يسترك يا جيجي)، والحمد لله بفضل الله ودعوة أمي أعيش مستورة، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويتغمدها برحمته الواسعة".

ولدت الفنانة آمال زايد في 27 سبتمبر 1910، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة الكوميدية جمالات زايد، ووالدة الفنانة الراحلة معالي زايد، وتوفيت في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر بعد صراع مع المرض.