زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الحساب الرسمي للفنان حمادة هلال على موقع "إنستجرام"، عن تعرض زوجته الدكتورة أسما سميح وأولادها لحادث سير، قبل قليل.

وكتب المسؤول عن الحساب عبر خاصية القصص القصيرة: "قدر الله وما شاء فعل دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سيارة وأولادها".

كان آخر ظهور للفنانة حمادة هلال بصحبة زوجته في حفل توزيع جوائز مهرجان أيام الدراما العربية، والذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وحصل خلاله على تكريم عن دوره في مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

شارك في بطولة "المداح" أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبدالعزيز.