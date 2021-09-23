"دايمًا ترفعي راسنا".. ردود فعل الفنانين على ترشيح منة شلبي لـEmmy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع إعلان الفنانة منة شلبي ترشحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونرصد لكم ردود فعل الفنانين في السطور التالية:

كتبت الفنانة غادة عادل، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا روح قلبي موهوبة وشاطرة وتستاهلي"، وكتبت الفنانة كندة علوش : "مبروك حبيبتي.. بجدارة جدًا".

بينما كتبت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك ودايمًا ترفعي راسنا كدا"، وكتبت الفنانة حنان مطاوع: "حبيبتي تستحقي بجد، عالمية بالجائزة دي أو من غيرها"، وكتبت الفنانة زينب غريب: "إذهبي يا فتاة".

فيما علقت الفنانة إيمان العاصي: "مبروك مبروك"، وكتب الفنان محمد عز: "مليون مبروك".

وكانت النجمة منة شلبي، أعربت عن سعادتها لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل (في كل أسبوع يوم جمعة) إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها الممثلة المصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ "شاهد".