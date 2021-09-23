هكذا هنأت أصالة الشعب السعودي باليوم الوطني الـ 91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة الشعب السعودي، باليوم الوطني السعودي الـ 91 .

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "كلّ عام وأُمّ الأوطان العظيمة الطيّبة بخير وعزّ دائم بقيادة حكيمة عادلة تتسابق للمجد فيتباهى بها .. كلّ عام وأنتِ الأمان والرّفعة لأهلك وكلّ منّ حولك يا غاليتنا.. اليوم الوطني السعودي".

وكانت أصالة، قد أعلنت مؤخرا عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

تابعت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت أصالة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوة وبتحلى تنحكي دائماً بإبتسامة ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".