شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يشارك بطولة "الثمانينات" مع إنجى المقدم بـ"بيت المعادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صبرى فواز في بطولة مسلسل "بيت المعادى" الذى يخرجه محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار تشويقى، حيث أوشك صبرى على الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم فواز بطولة قصة "الثمانينات" مع الفنانة إنجى المقدم، حيث ينقسم المسلسل إلى 3 قصص تدور أحداثها في الستينيات والثمانينيات والالفينات، وتنقسم بطولة كل قصة بين كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد، حسبما أكد مخرج العمل محمد سلامة لـ الخليج 365 .

وعلى جانب آخر، يعرض لصبرى فواز حاليا فيلم "30 مارس"، فى السينمات، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأحمد خالد صالح وأية سليم، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى .

كما يصور فواز حالياً مشاهده في فيلم "أهل الكهف" مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم خالد النبوى محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وآخرون، إخراج عمرو عرفة، وتأليف أيمن بهجت قمر .