شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة نادرة من مرحلة الطفولة مع والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن صورة نادرة له برفقة والده، ظهرا فيها فى مرحلة الطفولة، ويجلس على صدر والده وهو يستلقي على السرير.

وعلق محمد عبد العزيز علي الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها :"هو العادي ان حضرتك واحشني.. بس المشكلة انك بقيت واحشني بشكل غير عادي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا".



محمد محمود عبد العزيز

يشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز سبق وأعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، وشارك محمد محمود عبد العزيز، جمهوره بفيديو من حفل خطوبته وسط احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه على انستجرام.

وكتب فى تعليقه على الفيديو، "خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة".

وتابع: "المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين إنها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها وفى نفس اليوم وده كان ردى على مفاجئتها".