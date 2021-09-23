شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تجتمع مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى فى فيلم "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو تصوير مشاهدها فى فيلم "زومبى" مع على ربيع وحمدى الميرغنى، حيث انضمت لأسرة العمل فى الأيام الماضية لتقديم شخصية كوميدية، وذلك بعد استغناء صناع الفيلم عن الفنانة شيماء سيف بسبب تواجدها خارج مصر وعدم قدرتها على التفرغ لتصويرالعمل.



ويزو وعلى ربيع وكريم عفيفى

وقالت ويزو لـ"الخليج 365" إنها تلقت عرض المشاركة فى الفيلم من البداية إلا أنها كانت مشغولة بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت حيث كانت تصور فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، وبعدها بدأت مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس واخراج معتز التونى، ودخلت فيلم "خرجوا ولم يعودوا" أيضاً.

وأشارت ويزو إلى أنها تحب العمل مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى أصدقائها فى مسرح مصر وهناك كيما تجمعهما بعد سنوات من العمل سوياً على خشبة المسرح، وذلك جعلها تشارك فى فيلم "زومبى" رغم ارتباطاتها بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت لافتة أنها تتوقع خروج الفيلم بصورة كوميدية مميزة.



ويزو فى كواليس مسلسل الفرح فرحنا فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى،كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ويزو مؤخراً في عروض مسرحية "اللوكاندا" على قناة dmc، مع أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، ومن تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى.