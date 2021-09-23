شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى بعد ترشيحها لجائزة "Emmy Awards": مبسوطة من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة منة شلبى، عن سعادتها البالغة لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".



منة شلبى

وهنأ المخرج عمرو سلامة منة شلبى بهذا الترشيح عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الفنانة الرائعة منة شلبى ترشحت لجائزة الإيميز Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتابع:" المسلسل عن رواية الكاتب الكبيرإبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه إخراج محمد شاكر ".