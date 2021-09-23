المؤلف هاني سرحان يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المؤلف هاني سرحان، عن تعافيه من فيروس كورونا بعد الإصابة به مؤخرًا.

وكتب سرحان، عبر حسابه على تويتر: "مساء الفل.. أنا الحمد لله، تعافيت من الكورونا.. كانت تجربة صعبة أوي بس الحمد لله عدت على خير".

وأضاف: "شكرًا لكل شخص كلمني أو بعتلي رسالة أو حاول يوصلي خلال الفترة اللي فاتت وشكرًا لكل الناس اللي كانت بتدعيلي وبعتذر لو مكنتش قادر أرد.. وخلوا بالكم اليومين دول عشان الموجة الجديدة دي صعبة فعلا".

يذكر أن آخر أعمال المؤلف هاني سرحان، مسلسل "الإختيار 2" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2021 .

وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي .