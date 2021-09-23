أول تعليق لـ منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة "إيمي" كأفضل ممثلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت النجمة منة شلبي، عن سعادتها لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل (في كل أسبوع يوم جمعة) إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وكان المخرج عمرو سلامة، أعلن ترشح الفنانة منة شلبي، لجائزة الإيمي العالمية عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتب "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية، أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها الممثلة المصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ "شاهد" .