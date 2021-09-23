بعد معاناة مع السرطان.. وفاة المخرج محمد عماد الحديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفى صباح اليوم مخرج الأفلام التسجيلية محمد عماد الدين الحديدي عن عمر يناهز 74 عاما، إثر معاناة مع مرض السرطان.

سهر سعد"زوجة ابن المخرج الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"قالت:"المخرج الراحل توفى صباح اليوم في منزله، إذ كان يعاني من مرض السرطان".

المخرج خيري بشارة نعى المخرج الراحل عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب :"رحل فارس مجهول من زماننا، أنتم لا تعرفونه ولكننا نعرفه ونعترف أنه كان أفضل منا، بقدرته الفذة دون إدعاء في الانزواء بعيداً عن مستنقع تفاهاتنا اليومية وأوهام طموحاتنا".

وتابع:" كان مثقفاً لنفسه وصادقاً في مشاعره ونبيلاً في سلوكياته… ولم يعرف قلبه الغيرة أو الحقد

، لن أنسى حين كنت أصور فيلمي القصير الأول ( صائد الدبابات) ١٩٧٤ كيف كنت أنظر خلفي من حين لآخر لأستمد من عينيه طاقتي التي احتاجها لمواصلة العمل، كانت نظراته تمتلأ بالحماس والذكاء والحب والتضامن".

الصديق العظيم والفارس النبيل والأفضل فينا المخرج محمد عماد الدين الحديدي… فلترقد في سلام…