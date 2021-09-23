"بعد انفصالهما.. انتهاء أزمة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن سامر أبو طالب انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين زوجته المطربة رنا سماحة، خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انفصالهما مؤخرا.

سامر نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه وزوجته، وكتب :"أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ أم مالك، مراتي وحبيبتي وأم ابني اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت أني ما أقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا".

وأضاف:"بحبها أوي بجد، يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أني فعلا مينفعش أكون غير لها، وهي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجه وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين والحمد لله دائما وأبدًا".

الملحن سامر أبو طالب تابع :"نيجي بقى لبرنس قلبي؛ ابني وقرة عيني وحبيبي وصاحبي وأخويا اللي لسه ما شوفتوش مالك، مش هقولك غير أني بحبك ولما تيجي بالسلامة هقولك حاجات كتير قوي نفسي أقولهالك ومش هتفارق حضني أبدًا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك، وشكراً للناس اللي كانوا بيكتبوا لي كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تاني مع بعض".

رنا كانت قد نشرت عبر صفحتها في موقع فيس بوك، بيانا صحافيا أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله عن انفصالها رسميا عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وكتبت :" تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة ، وتؤكد أن ما يتم نشره - على لسانها - من أخبار عن إنفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ، فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها ".

"تهيب الفنانة رنا سماحة والإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة ، وتؤكد أن ما يتم عن - على لسانها - من أخبار عن إنفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ، فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها.

https://www.instagram.com/p/CUJEt5to6tj/