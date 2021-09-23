ربيع الهندي يكشف عن مؤامرة لإفساد زواج أصالة وفائق حسن

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - كشف الصحفي اللبناني ” ربيع الهندي ” في تصريحات له أدلى بها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” تريندز ” المذاع على القناة الأولى المصرية عن مؤامرة دبرتها إحدى الفتيات لإفساد زواج الفنانة السورية ” أصالة ” والشاعر العراقي ” فائق حسن ” .

فقال ربيع الهندي أنه كان قد تلقى عدد من الرسائل الهاتفية من جانب فتاة تزعم أنها زوجة فائق حسن وتقول أن زواج الأخير من أصالة ما هو إلا زواج ” مصلحة ” .

وهو الأمر الذي دفع الصحفي اللبناني إلى التواصل مع فائق حسن للتأكد من حقيقة ما قالته هذه الفتاة وهو ما نفاه الشاعر العراقي جملة وتفصيلا .