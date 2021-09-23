بملامح تبدو عليها علامات التقدم في العمر .. شاهد : أحدث ظهور للفنانة ” بوسي “

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من اللقاء الذي جمعها مؤخرا بالفنان ” سمير صبري ” في الظهور الأول له بعد شائعة وفاته .

وشهد هذا اللقاء حضور الفنانة ” بوسي ” في أحدث ظهور لها .. كما تواجدت أيضا الفنانة ” يسرا ” والفنانة ” مي نور الشريف ” ومجموعة من أصدقاء سمير صبري .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الفيديو : ” أحلى أصحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري .. ربنا يخليك لينا ” .