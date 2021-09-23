شوق الهادي تتجاهل ازمة رقصها مع محمد رمضان وتنشر هذه الصور!

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - تجاهلت الفنانة شوق الهادي الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان في احد الاماكن العامة في دبي.

وقامت شوق الهادي بنشر المزيد من الصور من اطلالتها بنفس الفستان الذي ظهرت فيه الى جانب محمد رمضان دون اي تعليق على الفيديو السابق.

وكانت شوق قد تعرضت لانتقادات كبيرة من البعض بسبب حركة محمد على ظهرها، حيث وصف متابعوها الحركة بأنها غير لائقة، وهناك من اعتبر أن اطلالتها كانت جريئة أكثر من اللازم.

كما سلطت هذه الازمة الضوء على جنسية شوق الهادي حيث كتبت الاعلامية الكويتية مي العيدان: “الحمدالله انك مو كويتيه. . وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك. . اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها” في اشارة الى كونها من فئة البدون.

كما ناشد البعض وزارة الداخلية الكويتية بالتدخل حيث كتب احد الصحفيين: “الاخوه بوزارة الداخليه شوق الهادي ممثله غير كويتيه مقيمه بالكويت هذي تصرفاتها مع المصري محمد رمضان في دبي اتمني اتخاذ الاجراء القانوني معاها مثل ما اخذتوا الاجراء مع الفنان الباكستاني فرحان العلي وسؤالي لشوق الفنان محمد رمضان وين حاط ايده ؟؟ وشلون تقبلين ؟”.