ترشيح منة شلبي لجائزة إيمي عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج عمرو سلامة، ترشح الفنانة منة شلبي، لجائزة الإيمي العالمية عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتب "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية، أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها الممثلة المصرية لهذه الجائزة،

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول،وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل ل شاهد .